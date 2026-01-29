Pese a haber sido sentenciado a 70 años de prisión por homicidio calificado, portación de armas y delitos contra la salud al ser señalado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, el exdiputado del PRI, Gustavo Díaz Sánchez alias “El Gato” salió libre, luego que un juez federal le concedió un amparo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Oaxaca, Iván García Álvarez, confirmó que después de cuatro años de permanecer recluido el exdiputado abandonó el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet y “ya no podemos objetar ningún tipo de retención porque concluyó el proceso, se decretó auto de libertad, entonces, ya no podemos detenerlo más”.

Cabe recordar que el Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 70 años de prisión a “El Gato” por el asesinato de Juan Carlos H. M y Francisca M. V., en julio de 2021, en Cosolapa, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

En la audiencia de lectura de sentencia, los jueces determinaron que las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público del área de Alto Impacto de las Fiscalía General del Estado fueron contundentes para acreditar la responsabilidad del diputado en los dos crímenes ocurridos en la agencia del Refugio, San José Cosolapa, Oaxaca.

Gustavo Díaz Sánchez fue detenido el 4 de noviembre de 2021 porque, según el entonces gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, se le investigaba si pertenece a alguna organización criminal.

Sin embargo, a cuatro años y casi tres meses de su detención, fue liberado mediante un amparo otorgado por un juez federal.

Es importante resaltar que el expresidente municipal de Cosolapa y su hijo, Gustavo Abigail Díaz “El Pino”, fueron procesados también en Veracruz por el homicidio del periodista de El Mundo de Córdoba, Julio Valdivia, y por presuntamente liderar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A “El Gato”, a su hijo José Alberto “N” y a Oliver “N” se les acusó de lesiones, delitos contra la salud, daños dolosos y contra las instituciones de Seguridad Pública; además, se les responsabiliza de presuntos asaltos a transporte de carga, homicidios, secuestros, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en los municipios Omealca y Tezonapa, en Veracruz, y en Cosolopa, Oaxaca.

Y en el caso de Oaxaca se dictó sentencia por el doble homicidio cometido en la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la causa penal 286/2021, los hechos se suscitaron el 11 de julio de 2021, cuando un grupo de sujetos arribó al domicilio de las víctimas, ubicado en inmediaciones de la localidad de El Refugio, perteneciente al municipio de Cosolapa, sometiendo y llevándose a la víctima Juan Carlos H. M.

Posteriormente, el 12 de julio de 2021, fue localizado su cuerpo sin vida en la carretera Acatlán–Cosolapa. Cabe señalar que horas después, la mujer Francisca M. V. (madre de Juan Carlos H. M.) también fue privada de la vida.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó a Gustavo Díaz Sánchez alias “El Gato” ante el juez de la causa, quien posteriormente determinó vincularlo a proceso.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por 70 años (35 años por cada una de las víctimas) y se ordenó el pago de más de 896 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Es importante mencionar que el 7 de abril de 2021, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Icela Rodríguez, identificó al hijo del exdiputado Gustavo Díaz Sánchez como líder local del CJNG, quien operaba la zona centro y sur de Veracruz, así como en las regiones de la Cuenca y el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó de la detención Gustavo Abigail, alias “El Pino”, por el homicidio del periodista de “El Mundo de Córdoba”, Julio Valdivia.

El periodista fue asesinado en Tezonapa el 9 de septiembre de 2020 y su cuerpo fue hallado decapitado en los puntos limítrofes de Veracruz y Oaxaca, según consta en la orden de aprehensión girada dentro del proceso penal 224/2020.

Luego, en mayo de 2022, la Fiscalía General de Oaxaca detuvo a Alfredo, alias “El Balín”, hermano del exdiputado del PRI, Gustavo Díaz Sánchez, quien junto con sus dos hijos se encuentran arrestados por sus presuntos vínculos con el CJNG.

Proceso