La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Noroeste, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Ángel Gabino R. P., por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar.

Con base en los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público de la FEM, se acreditó la probable responsabilidad del imputado de 25 años de edad en hechos ocurridos el 11 de enero del 2026 en un domicilio ubicado en la calle Deza y Ulloa en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

Las investigaciones ministeriales establecen que el imputado cometió actos abusivos de poder tendientes a agredir de manera fisca y psicológica contra su madre, así como actos tendientes a privarla de la vida, al tratar de interrumpirle la respiración no logrando su cometido por causas ajenas a su voluntad, ya que intervino una tercera persona.

Fue detenido mediante una orden de captura cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 21 de enero del 2026 en la colonia Juan Pablo, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El Juez de Control en el Distrito Judicial Galeana consideró lo expuesto por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, quien permanecerá bajo la medida cautelar la prisión preventiva en el Cereso.