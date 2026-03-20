Legislatura de Aguascalientes aprueba el Día de la Niña y el Niño por Nacer con voto mayoritario

La 64 Legislatura de Aguascalientes aprobó por mayoría la creación del “Día de la Niña y el Niño por Nacer”, que será conmemorado cada 25 de marzo. La iniciativa, presentada el 12 de marzo por el diputado del PAN, Humberto Montero de Alba, contó con el respaldo de grupos provida y de legisladores del PAN, PRI y PRD.

Durante la sesión ordinaria, el punto de acuerdo obtuvo 18 votos a favor. Una de las voces que defendió la propuesta fue la diputada panista Arlette Muñoz Cervantes, quien destacó que la conmemoración busca promover una cultura de acompañamiento a las mujeres embarazadas y dar visibilidad a los niños por nacer.

“Fui madre a los 16 años y me cambió la vida. Jamás me dejé llevar por la duda y hoy, a sus 26 años, mi hijo es un hombre empático. Con amor, todo se puede. Alzamos la voz por quienes aún no pueden defenderse. La vida es un regalo, especialmente la del no nacido, y Aguascalientes no puede quedarse atrás”, declaró, su experiencia personal para subrayar la importancia de proteger la vida desde sus primeras etapas.

La propuesta de establecer el 25 de marzo como Día de la Niña y el Niño por Nacer ha sido respaldada históricamente por grupos provida, ya que coincide con una fecha significativa del calendario católico relacionada con la concepción de la Virgen María, lo que refuerza su sentido simbólico y espiritual para quienes defienden la vida desde la concepción.

Durante la votación estuvieron presentes integrantes del Frente Nacional por la Familia, acompañados por su dirigente local, Jaime Castro Chávez. También acudió la secretaria general del PAN estatal, Paloma Amezquita, reconocida por su trayectoria en la promoción de políticas orientadas a la defensa de la vida.