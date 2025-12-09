4T le echa el guante a César Duarte

Se chamaquean a Ernestina Godoy

¿Pues qué pasó, no que muy compas?

Cuando el respetable cree que la función termina, el telón se vuelve a levantar con nuevos protagonistas y viejos conocidos.

Resulta que el exgober chihuahuense, César Duarte, fue detenido otra vez allá en chihuahuitas tierras, acusado de lavado y dinerito mal habido.

Lo curioso es que la detención se dio justo cuando el escándalo del coche-bomba en la costa de Michoacán escalaba en medios y redes sociales, pero como por arte de magia empezó a desvanecerse gracias a la cortina de humo de que le echaron guante a Duarte Jáquez.

Recién estrena puesto Ernestina Godoy, la nueva Súper-fiscal Carnala, y en una jugada digna de inauguración se lanzó contra un exgobernador tricolor, pieza de oro para la campaña de Andrea Chávez, la morenista suspirante a la gubernatura de Chihuahua.

Seguramente el equipo de Andrea tratará en involucrar a la gobernadora Maru Campos con el caso Duarte.

No hay que olvidar el papelito de Adán Augusto López, el operador estrella de Andrea que le puso alfombra roja a Godoy en la fiscalía y ayudó a sacar a Gertz Manero.

Así que la detención se interpreta como un regalito para Adán Augusto que empuja con todo a la senadora juarense para que nuevamente retome su intención de buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua en 2027.

Por lo pronto al senador tabasqueño no lo toca ni el viento, aunque sobre él pesan historias negras como La Barredora, la de los relojes caros, las propiedades y las amistades de dudosa procedencia. Pero, como siempre, la vara de medir la justicia se ajusta según de qué lado del escritorio estés.

Los temas como los expedientes de Segalmex, el Huachicol Fiscal y la Barredora duermen el sueño de los justos. Porque en este país, la impartición de justicia sigue siendo selectiva: “Los bueyes de mi compadre, ni los veo; los míos, pura gracia y perdón”.

************

Apenas habían pasado tres días de que Ernestina Godoy se estrenó como fiscal general de la República, ¡y ya mostró el cobre! Resulta que, de buenas a primeras, soltó la noticia bomba, etiquetando como terrorismo la explosión de un coche en Michoacán. Pero, resulta que después, como que le dio el síndrome del arrepentido y se echó para atrás.

La mera verdad, el papel de la fiscal general no es para andar tambaleándose con errores de ese tamaño.

La 4T le ha sacado la vuelta a admitir que en México hay terrorismo. Y no es por nada, pero ese término pesa como costal de cemento, sobre todo frente a los gringos, y más si hablamos de Donald Trump, que anda duro y dale con que los cárteles mexicanos son terroristas.

Así que así nomás, la nueva fiscal acabó exhibida, queriendo justificar lo que al principio gritó a los cuatro vientos.

Ojalá que en las próximas ocasiones la fiscal esté más alerta y no caiga en las trampas de los veteranos, que ya la engañaron con esa información dudosa que le dieron para que calificara el hecho como terrorismo.

*************

El expresidente Donald Trump se despertó de malas después del encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Kennedy Center, en Washington DC y, como quien le da vueltas al sartén, soltó la amenaza: si México no le cumple con el Tratado de Aguas, ¡tómala barbón!, va a caerle con un arancel del 5% como castigo, nomás para que aprendan.

A su estilo belicoso exige que nuestro país le libere 200,000 acres-pie de agua antes de que se acabe el año, si no, nos pone la cruz fiscal.

No le bastó con que Claudia Sheinbaum, recién desempacada de Washington y con sonrisa de Mundial, presumiera lo bien que la recibió “Donaldo” en la Casa Blanca.

Todo fue tan bonito, que hasta se creyó que ahora sí éramos compadres de tequila y barbecue. Pero, nel, en menos de lo que canta un gallo, Trump les mostró el cobre y les recordó que la amistad termina donde empieza la sequía… y los intereses texanos.

Dicen los que saben que los agricultores y ganaderos de Texas traen la lengua de corbata por la falta de agua, y Trump, ni tardo ni perezoso, les prometió que iba a meter presión al sur, aunque sea con amenazas de arancel.

Y mientras acá los chairos se preguntan “pos’ ¿no que muy cuates?”, la realidad es que, en política internacional, los abrazos duran lo que tardan en llegar las facturas.

Así que, si alguien pensaba que con Sheinbaum otra vez en la jugada el ambiente iba a cambiar y que ahora sí nos iban a dar trato de socios, pues más bien parece que seguimos siendo los mismos de siempre: la gallina culeca que Trump trae comiendo de la mano… y si no, ¡aguas con el arancel!

La cosa está clara, la carroza de la buena voluntad se volvió calabaza en menos de tres días. El agua, la política y los intereses, siempre terminan revolviéndose como mole, y al final, el que otra vez pagará el pato es México.

***********

Hoy que nuestra ciudad celebró su tricentésimo sexagésimo sexto aniversario, en lugar de desfiles, medallas o representaciones, sus habitantes esperaban como regalo acciones concretas: tapar baches, limpiar y remodelar parques, mantener calles y camellones en buen estado, mejorar la semaforización, reforzar la seguridad con más patrullas, entre otras mejoras.

¿Será que, después de 366 años, la ciudad no merece estos regalos y sí otros de menor impacto?