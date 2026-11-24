Alumnas del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales (GICS) del campus Juárez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua obtuvieron el primer lugar de entre 100 investigaciones que fueron presentadas en la Feria Estatal de Ciencias e Ingeniería (FECI) 2026 en Chihuahua capital.

Con una investigación sobre la violencia durante el noviazgo al interior de las aulas universitarias, las universitarias lograron el triunfo en su categoría, lo que atrajo la atención del Rector de la máxima casa de estudios, Luis Alfonso Rivera Campos, felicitandolas y pidiéndoles entablar una plática para dar un seguimiento al tema.

Itzel Ferman Méndez, Sarahí Sosa Palma, Karen Zapata Rincón, Paola Pardo Chávez, llegaron a la conclusión en que la universidad sea capacitada para lograr identificar los casos que se pudieran presentar en las aulas y brindar el apoyo de manera inmediata para evitar que los casos escalen a más, es decir, que se vean manifestaciones de golpes.

Las integrantes del grupo GICS aseguran que los resultados de su investigación son indicadores que les han ayudado a establecer algunos puntos para incluso poder plasmarlos en un folleto que ayude de manera preventiva a lograr la identificación de la violencia que se sufre y a donde poder acudir para el apoyo de las y los afectados.

Finalmente, Itzel, Sarahí, Karen y Paola, resaltaron que lejos de sentir culpa, vergüenza o enfocarse en el que va a decir su red de apoyo, se acerquen, expongan la situación que viven y que logran salir de esa rutina de violencia, para que logren mejorar incluso su salud mental y emocional.

En hora buena y un merecido reconocimiento por ser ganadoras del primer lugar a Itzel Ferman Méndez, Sarahí Sosa Palma, Karen Zapata Rincón, Paola Pardo Chávez, así como al maestro investigador, el Doctor Daniel Sierra Carpio por la orientación, asesoría y coordinación de la investigación a lo largo de todo el semestre.