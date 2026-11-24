La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez emitió un aviso preventivo por el descenso de temperaturas para este martes 24 de noviembre, ante el pronóstico de un día fresco y una noche fría, con una mínima de 2 grados centígrados.



De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante este martes se espera una temperatura máxima de 14 grados centígrados, con cielo soleado y una probabilidad de precipitación de entre 0 y 3 por ciento.



Los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora.



Para esta noche se prevé un descenso considerable en la temperatura, alcanzando una mínima de 2 grados centígrados, con cielo mayormente despejado, baja probabilidad de lluvia y condiciones similares de viento.



Para el miércoles 25 de noviembre se pronostica una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima de 4, con cielo soleado, vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 kilómetros por hora.



En tanto, para el jueves 26 de noviembre se espera una ligera recuperación en las temperaturas, con una máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 5, manteniéndose las condiciones de cielo soleado y baja probabilidad de precipitaciones.



Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.



Asimismo, se exhorta a extremar precauciones en el uso de calefactores, mantener una ventilación adecuada en los hogares y permanecer atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.