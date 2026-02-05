Elizabeth Kelly, actriz de EastEnders, fallece a los 104 años

La actriz británica Elizabeth Kelly falleció a los 104 años, dejando un legado de décadas en la televisión. La noticia de su muerte, ocurrida el 31 de diciembre de 2025 en Scarborough, Inglaterra, fue confirmada esta semana por su agencia de talentos, que destacó que la actriz murió de manera pacífica.

Kelly se ganó un lugar en la memoria del público por su papel de Nellie Ellis en la reconocida telenovela británica EastEnders. Durante la década de los 90, interpretó a la tía de Pauline Fowler en más de cien episodios, consolidándose como una figura entrañable para los seguidores de la serie.

Originaria de Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra, comenzó su carrera en la televisión a finales de los años 60 con participaciones en producciones como Coronation Street. Posteriormente, apareció en otras series británicas como Emmerdale, Heartbeat y The Bill, además de tener intervenciones en producciones internacionales como Home and Away.

Después de una larga trayectoria, Kelly se retiró en 2007 y pasó sus últimos años acompañada de su familia en Yorkshire. En los últimos tiempos, vivió en distintas residencias de cuidado, donde recibió el apoyo de familiares y seres queridos.

Su fallecimiento ha generado numerosos mensajes de condolencias de parte de compañeros de la industria y admiradores, quienes la recuerdan como una actriz profesional y cercana, con una presencia única en cada personaje que interpretó. Elizabeth Kelly deja atrás hijos, nietos y bisnietos que continúan celebrando su vida y su carrera.

El funeral se llevará a cabo en Scarborough el 17 de febrero, en una ceremonia privada reservada para familiares y amigos cercanos.