Ofrece la UACH transporte adaptado para estudiantes con alguna discapacidad

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del Departamento de Atención Integral al Estudiante, abrió la convocatoria para el uso del Transporte Adaptado correspondiente al semestre agosto-diciembre 2026, un servicio dirigido a estudiantes con discapacidad que cursan sus estudios de manera presencial en las unidades académicas de la ciudad de Chihuahua.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de inclusión educativa y responsabilidad social que impulsa la UACH para favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a que las y los estudiantes desarrollen su trayectoria académica en condiciones de mayor accesibilidad.

La convocatoria permanecerá abierta del 3 al 6 de agosto de 2026, periodo en el que las y los interesados deberán enviar su solicitud y la documentación requerida en formato PDF al correo mvalenzuelar@uach.mx, preferentemente desde su cuenta institucional.

Entre los requisitos se encuentran: contar con estatus de estudiante inscrito, cursar materias de forma presencial y presentar horario de clases, constancia médica o certificado de discapacidad, alta en el seguro facultativo del IMSS, comprobante de domicilio y, de manera opcional, copia de la credencial de discapacidad expedida por el DIF.

Asimismo, las y los aspirantes deberán solicitar el formato de registro al mismo correo electrónico. Una vez concluido el periodo de recepción, las solicitudes serán evaluadas para seleccionar a las personas beneficiarias, de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse con la Unidad de Inclusión y Proyectos Especiales del Departamento de Atención Integral al Estudiante, al teléfono (614) 439 1520, extensiones 8027 y 8011, o escribir al correo mvalenzuelar@uach.mx.