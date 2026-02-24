Un video viralizado en redes sociales generó controversia en el municipio de Rioverde, luego de que Rosa María Huerta Valdez, regidora de representación proporcional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), celebrara su cumpleaños con un espectáculo de baile sugerente dentro de una oficina del Ayuntamiento, presuntamente en horario laboral y en instalaciones oficiales.

En las imágenes difundidas el 20 de febrero, se observa a la regidora sentada en su escritorio mientras un hombre, caracterizado con una botarga y un gorro tipo quepí, ingresa al lugar y realiza un show tipo striptease frente a ella. Durante el acto, Huerta Valdez aplaude, participa e incluso se levanta para acompañar al performer, lo que ha provocado reacciones divididas entre usuarios de redes sociales.

La persona que subió la grabación acompañó el video con el mensaje: “Sexy boy festejando a la comadre Rosa María Huerta”. De acuerdo con reportes locales, el hombre sería un comediante de la región, contratado para animar la celebración. No obstante, el hecho de que la actividad haya ocurrido dentro de un espacio público y aparentemente durante horario de trabajo ha despertado cuestionamientos sobre el uso de instalaciones oficiales para fines personales.

Así fue le bailaron en su oficina a la regidora de Rioverde, Rosa María Huerta Valdez, en San Luís Potosí. pic.twitter.com/1MUW48FSfz — Irving (@IrvingPineda) February 24, 2026

Tras la difusión del material, la regidora respondió a través de redes sociales y minimizó las críticas. “Muchas gracias y la verdad que hasta la cabeza me dolió de reírme y no van a faltar las críticas, pero me vale puritititita M… me la pasé súper”, escribió.

Hasta el momento, ni la regidora ni la administración municipal encabezada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román han emitido un posicionamiento oficial o aclarado si se abrirá algún procedimiento administrativo por el uso del espacio público.

El video ha generado debate en plataformas digitales, mientras algunos usuarios consideran que se trata de un festejo personal sin mayor relevancia, otros señalan que una servidora pública debe mantener una conducta ética y evitar el uso de espacios del gobierno para actividades privadas. El caso continúa en discusión y se espera mayor claridad por parte de las autoridades municipales.