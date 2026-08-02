“Estoy muy entero”, aseguró este domingo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, al lanzar su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre, en las que se enfrentará con el derechista Flávio Bolsonaro.

“Quiero luchar contra la vejez, (…) no quiero andar arrastrando las piernas”, dijo el líder izquierdista, al ser proclamado como candidato durante la convención de su Partido de los Trabajadores en Sao Paulo.

“Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra”, afirmó Lula.

El jefe de Estado, en busca de su cuarto mandato no consecutivo, hizo aparente alusión a la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

En este contexto, pidió a la militancia de izquierdas que deje de pensar en la defensa como una “tontería” de la que “no hay que preocuparse”.

“Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. ¿Está claro? Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa”, subrayó.

La convención partidaria en un recinto cerrado de Sao Paulo abrió con la proyección de videos del presidente en actividades sociales y discursos de cuatro mujeres reivindicando a Lula, ante un público que alzaba banderas del PT y carteles con inscripciones como y “Quiero a Lula presidente” y “Brasil no se entrega”.

La campaña se abre bajo la sombra de Trump, aliado de los Bolsonaro y quien ha apoyado a varios candidatos victoriosos en América Latina.

“En Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no lo llaman”, avisó Lula la semana pasada.

Estados Unidos impuso en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños luego de acusar al país de supuestas prácticas comerciales desleales.

Alentado por otro hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, el gobierno de Trump ya había aplicado en 2025 gravámenes a Brasil -luego suspendidos en buena medida- en represalia por el juicio contra el expresidente, inhabilitado, condenado a 27 años de cárcel y en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

Ante la nueva presión arancelaria, Lula ha prometido una “guerra de la verdad contra la mentira” ante su par estadounidense.

El izquierdista afirma que Flávio Bolsonaro es un “traidor a la patria” que habría alentado a Estados Unidos a golpear la economía brasileña, algo que el derechista niega.

“Quiero decir para toda la militancia de los partidos que están aquí: homologamos, oficializamos ahora. Lula, presidente; (Gerardo) Alckmin, vice”, dijo el presidente del PT, Edinho Silva, en una entrevista previa a la ceremonia de proclamación.

“Tengo la misma energía de cuando tenía 30 años”, ha reiterado el veterano líder sindical en los últimos meses para disipar cualquier duda sobre su estado de salud y proyectar vitalidad de cara a la contienda.

Lula llega a la carrera electoral defendiendo los avances de su gestión en la caída del desempleo y la reducción de la pobreza, aunque enmarcado en un contexto de desaceleración económica, con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) en torno al 2% para este año electoral, tras el 3.4% de 2024 y el 2.3% de 2025.

La presión inflacionaria, marcada tanto por cuestiones internas como por el aumento de los precios de los alimentos y el combustible por el contexto geopolítico, mantiene la tasa básica de interés del país fijada en 14.25%.

Sumado a un déficit nominal en las cuentas públicas cercano al 10% del PIB y una deuda pública que ha superado la barrera del 80%, dos puntos que la oposición busca explotar durante la campaña, junto a la lucha contra el crimen organizado que en los últimos años se ha expandido en Brasil y el resto de país de la región.

Además, esta semana, un juez de la Corte Suprema autorizó la apertura de dos investigaciones por tráfico de influencias contra su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como ’Lulinha’.

ElUniversal