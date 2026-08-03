Celebra Carlos Olson que Gobierno Federal retome propuesta para proteger a menores del uso de celulares y redes sociales

El diputado Carlos Olson celebró que la presidenta Claudia Sheinbaum haya anunciado medidas para proteger a las niñas, niños y adolescentes menores de 16 años frente al uso de celulares y redes sociales, una propuesta que el legislador presentó e impulsó desde el Congreso del Estado de Chihuahua.

Recordó que su iniciativa nació de la preocupación por los efectos que el uso excesivo de dispositivos móviles y redes sociales tiene en la salud mental, el desarrollo y la seguridad de los menores de edad, privilegiando siempre el interés superior de la niñez.

“Me da gusto que el Gobierno Federal reconozca la importancia de este tema. La protección de nuestros niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier diferencia política”, expresó.

Sin embargo, el legislador señaló que resulta inevitable cuestionar la postura que asumirán ahora los diputados de Morena, luego de que votaran en contra de esta propuesta durante su análisis en comisiones.

“Espero que exista congruencia. Si hoy la presidenta considera necesario avanzar en este tema, lo lógico es que quienes antes rechazaron esta iniciativa hoy estén dispuestos a respaldarla. No se trata de quién presenta la propuesta, sino de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

Finalmente, Carlos Olson hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para construir acuerdos que permitan establecer reglas claras sobre el acceso de menores de edad a celulares y redes sociales, privilegiando siempre su desarrollo integral.

“La protección de los menores no tiene partido. Cuando una propuesta es buena para las familias mexicanas, debe recibir el respaldo de todos”, concluyó.