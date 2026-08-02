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Finaliza la JMAS obra de reposición de carpeta asfáltica en Tlamás Camandari

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La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), finalizó los trabajos de bacheo en el bulevar Manuel Talamás Camandari como parte de la reposición del pavimento intervenido durante las obras de instalación de tubería para el desvío del colector de drenaje.

Estas acciones permitirán concluir la obra complementaria de la JMAS para dar inicio con la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari, obra a cargo de Gobierno del Estado.

La ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora del Departamento de Bacheo de la JMAS, informó que, las labores consistieron en la colocación de carpeta asfáltica sobre el carril de extrema derecha del bulevar, en sentido de oriente a poniente, en el tramo que comprende desde la Avenida De las Torres a la calle Yepómera.

“En este tramo trabajamos en la reparación de aproximadamente 700 metros de pavimento. El jueves se realizó 100 metros de reparación de asfalto, el viernes se vaciaron 500 metros de asfalto más, y finalizamos con los 100 metros restantes, con el objetivo de abrir la circulación el domingo”, explicó.

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Para llevar a cabo estas labores se utilizó maquinaria especializada que permite garantizar una rehabilitación de calidad y dejar la vialidad en óptimas condiciones para la circulación vehicular.

“Agradecemos la paciencia de todos los ciudadanos. Una vez concluidos los trabajos, se abrió la circulación en la vialidad”, añadió.

La JMAS agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante el tiempo que se desarrollaron los trabajos, los cuales vienen a contribuir en la mejora de infraestructura y movilidad en la ciudad.

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