Fuerzas estadounidenses habrían interceptado a un petrolero sancionado en aguas próximas a Venezuela, según el rastro de seguimiento y reportes de medios especializados que siguieron la maniobra. Varios portales marítimos y agencias que monitorean el paso de buques señalan que un destructor de la Marina de Estados Unidos se posicionó en la ruta del barco para frustrar su aproximación a puertos venezolanos, una acción que eleva las tensiones en la región.

El buque en cuestión forma parte de lo que la prensa especializada denomina la “shadow fleet” (flota sombra): embarcaciones que cambian nombre y bandera y que han sido señaladas por la UE y el Reino Unido por violaciones de sanciones al transportar productos energéticos a Venezuela. Informes recientes indican que el petrolero —identificado en registros abiertos como parte de esa red— realizó maniobras erráticas y, en al menos una ocasión, dio la vuelta tras el acercamiento de una nave militar estadounidense.

Fuentes mediáticas coinciden en que Washington ha intensificado en las últimas semanas las operaciones navales en el Caribe, movidas que el Gobierno estadounidense enmarca en una campaña contra el tráfico ilícito y el apoyo logístico extranjero al régimen de Nicolás Maduro. Diversos reportes de inteligencia marítima y seguimiento AIS documentaron interacciones entre destructores y tanqueros sancionados, aunque las fuentes no siempre acuerdan si el resultado fue un bloqueo, un abordaje o una simple intromisión disuasoria.

Importante subrayar: algunos medios afirmaron que el petrolero fue “confiscado” o “abordado”, pero las notas periodísticas y las bases de datos marítimas consultadas en los últimos días muestran versiones diferentes: hay casos documentados de tanqueros que retrocedieron, y otros en los que finalmente lograron anclar en puertos venezolanos después de evadir o sortear la presencia naval. No existe a la fecha (según las fuentes abiertas revisadas) una confirmación pública y unívoca por parte del Departamento de Defensa de EE. UU. o del gobierno venezolano que confirme una confiscación formal del buque.