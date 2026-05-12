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CONALEP Chihuahua impulsa escuela para madres, padres y personas cuidadoras; benefician a más de 600 participantes

by Salvador Miranda
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Con el objetivo de fortalecer la crianza consciente, equitativa y libre de estereotipos, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo el taller “Más allá del amor, repensando la maternidad en Chihuahua”, dirigido a madres, padres y personas cuidadoras, logrando beneficiar a más de 600 participantes en distintos planteles del estado, incluyendo Ciudad Juárez, Parral, Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc.

Durante la jornada, se abordaron temas fundamentales como el modelo tradicional de maternidad en México, la desigualdad en el cuidado, las repercusiones psicosociales de estos esquemas, así como la importancia de construir una maternidad y paternidad que liberen y no agoten.

El director general estatal de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores, estuvo presente en los planteles de Ciudad Juárez, desde donde, en el auditorio del CAST Juárez, envió un mensaje destacando la relevancia de generar espacios de reflexión que promuevan la corresponsabilidad familiar y el bienestar integral de las y los estudiantes.

“Hablar de maternidad y paternidad desde una perspectiva más justa y consciente es fundamental para construir entornos familiares más sanos y, en consecuencia, una mejor sociedad”, expresó.

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El taller fue impartido de manera presencial por especialistas en diversos planteles, consolidando el compromiso institucional de CONALEP con la formación integral no solo de su comunidad estudiantil, sino también de sus familias.

Con este tipo de acciones, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso con la educación integral y el fortalecimiento del tejido social, promoviendo valores de equidad, corresponsabilidad y bienestar familiar en todo el estado.

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