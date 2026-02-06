—Bronquitas en la Elisa Griensen

—Maru mide el termómetro nacional

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, enseñó el cobre por partida doble. Primero fueron las camionetas blindas que compraron para los ministros, y ayer fue protagonista de un acto bochornoso y humillante, en donde dos de sus asistentes le limpian los zapatos.

¿No que muy del pueblo, sin privilegios y con austeridad total? Pues parece que el “ministro indígena” y la nueva reforma judicial sólo cambiaron un tipo de privilegios por otros, pero con más reflectores y menos vergüenza.

Digan lo que digan, la imagen que se hizo viral fue demoledora, y las redes sociales estallaron de indignación. Esas mismas redes que la 4T usa para presumir que “ya no hay lujos” y que “ya somos iguales”.

Que no se hagan son iguales o peores de los actores políticos del pasado, digan lo que digan se compraron camionetotas de 3 millones de pesos; y ahora este hecho en donde un par de asistentes dejaron los zapatos del ministro relucientes antes de entrar al evento en Querétaro.

Después de la vapuleada de críticas e insultos en el ominoso mundo de las redes sociales, al ministro presidente no le quedó otra que ofrecer una disculpa para tratar de justificar su conducta propia de un príncipe o rey.

Por eso votaron los mexicanos en la elección judicial, es pregunta.

Al final, queda claro que el discurso de la sencillez y la austeridad es puro cuento.

La realidad es que el poder sigue siendo poder, sólo que ahora con otras caras y nuevos protagonistas. Por lo pronto, el Aguilar anda con los zapatos bien limpios y en camioneta bien perrona.

***********

Maru Campos llegó puntual y entusiasta al Teatro de la República allá en Querétaro, para la selfie y el acto cívico con motivo del 109 aniversario de la Constitución que fue encabezado por Claudia Sheibaum.

Dicen los malosos que la presencia de Maru no solo fue para aplaudir el pasado, sino para medir el pulso de la política nacional, porque ahí se codeó con Sheinbaum, ministros, senadores y diputados de peso completo.

El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum fue claro, México no regresa al régimen de privilegios, ni se dobla ante nadie, ni ante el “vecino incómodo”, ¡ni, aunque nos tire indirectas desde Washington!

La Carta Magna sigue siendo el pretexto perfecto para que todos los actores políticos salgan a tomarse la foto y a presumir que la democracia está vivita y coleando… aunque cada año el ritual suene más a formalidad que a compromiso real.

***********

No es cuento chino, hasta esta redacción de Cañonazos llegó el chismerío de que el subdirector de la prestigiada es escuela Elisa Griensen anda moviendo hilos y cabecitas para que le firmen quejas -dicen que más pronto que tarde, hasta la NASA se enterará-.

Pero ojo, una lona que colocaron está causando revuelo por su ortografía de primaria y su mala leche, exhibiendo a los profes más por sus faltas que por sus reclamos.

Muchos se preguntan, ¿por qué no la imprimieron en PapeMas, negocio que el quejoso exprime como limón cada vez que cambia de escuela? ¿Serán esos recortes los que traen al subdirector brincando de enojo?

Ya veremos si las próximas semanas sorprenden a propios y extraños con el clásico cierre de plantel, apoyado por unos cuantos papás ingenuos.

No sería su primera vez, porque para organizar complots y dramas escolares, nadie le gana. De seguir así, la novela de la Elisa tendrá más huecos que un queso manchego y el drama seguirá para rato. ¡Aguas con los cañonazos!