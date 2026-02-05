Orgullo para Juárez: alumnos de la UTPN aprenden producción de microprocesadores en Taiwán

Ciudad Juárez.— Dos alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) regresaron recientemente a esta frontera tras concluir una capacitación especializada en Taiwán, donde aprendieron de primera mano los procesos de producción de microprocesadores, informó el rector de la institución, Francisco Llera.

El rector explicó que los estudiantes fueron seleccionados de entre un amplio grupo de candidatos, destacando por su capacidad intelectual y el entusiasmo que mostraron para aprender los complejos procesos que requiere la fabricación de este tipo de tecnología de alta especialización.

Detalló que los alumnos permanecieron durante seis meses en compañías dedicadas a la producción de microprocesadores en Taiwán, país considerado líder mundial en la exportación de estos componentes tecnológicos.

Llera señaló que el regreso de los estudiantes fue motivo de orgullo para la comunidad universitaria, ya que parte de los conocimientos adquiridos en el extranjero ya están siendo incorporados a la capacitación académica del resto de los alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

Agregó que este tipo de experiencias internacionales fortalecen la formación profesional de los jóvenes y posicionan a la UTPN como una institución que impulsa la preparación de talento especializado en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico.