jueves, febrero 5, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Orgullo para Juárez: alumnos de la UTPN aprenden producción de microprocesadores en Taiwán
Ciudad JuárezPortada

Orgullo para Juárez: alumnos de la UTPN aprenden producción de microprocesadores en Taiwán

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Ciudad Juárez.— Dos alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) regresaron recientemente a esta frontera tras concluir una capacitación especializada en Taiwán, donde aprendieron de primera mano los procesos de producción de microprocesadores, informó el rector de la institución, Francisco Llera.

@juareznoticias.com

Orgullo para Juárez: alumnos de la UTPN aprenden producción de microprocesadores en Taiwán

♬ sonido original – juareznoticias

El rector explicó que los estudiantes fueron seleccionados de entre un amplio grupo de candidatos, destacando por su capacidad intelectual y el entusiasmo que mostraron para aprender los complejos procesos que requiere la fabricación de este tipo de tecnología de alta especialización.

Detalló que los alumnos permanecieron durante seis meses en compañías dedicadas a la producción de microprocesadores en Taiwán, país considerado líder mundial en la exportación de estos componentes tecnológicos.

Llera señaló que el regreso de los estudiantes fue motivo de orgullo para la comunidad universitaria, ya que parte de los conocimientos adquiridos en el extranjero ya están siendo incorporados a la capacitación académica del resto de los alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

banner

Agregó que este tipo de experiencias internacionales fortalecen la formación profesional de los jóvenes y posicionan a la UTPN como una institución que impulsa la preparación de talento especializado en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico.

You Might Also Like

You may also like

Universidad de Innovación Tecnológica firma convenio para fortalecer opciones de bachillerato

Protección Civil reporta 54 servicios de emergencia atendidos en las últimas 24...

Presentan proyecto Juárez–El Paso Tram ante autoridades binacionales de movilidad

Detiene SSPE a dos personas en Ciudad Juárez por delitos contra la...

Detienen a sujeto en posesión de un arma de fuego y 27...

La Constitución está bajo ataque, no podemos celebrar sino defender lo que...