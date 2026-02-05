Autoridades alertan por presencia de dragón azul en playas de Manzanillo

Protección Civil de Manzanillo emitió una alerta para residentes y visitantes de las playas del municipio tras detectarse la presencia del dragón azul en varias zonas costeras. El organismo marino representa un riesgo para la salud, por lo que se recomienda evitar cualquier contacto con estos ejemplares.

El dragón azul es un molusco marino que apenas alcanza entre tres y cuatro centímetros y se distingue por su intenso color azul. Ha sido visto tanto en la arena como en aguas poco profundas. Aunque su tamaño es pequeño, su picadura puede ser dolorosa, ya que almacena toxinas de otros organismos venenosos de los que se alimenta, como la carabela portuguesa.

Las autoridades han exhortado a los bañistas a permanecer atentos y revisar cuidadosamente la arena y el agua antes de acercarse a cualquier especie marina. Se recomienda no manipular estos ejemplares, incluso si parecen muertos, ya que su veneno puede seguir activo.

En caso de sufrir una picadura, se aconseja comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o acudir con los guardavidas presentes en la playa para recibir atención médica rápida y seguir sus instrucciones. Además, se pide reportar la presencia de estos organismos a las autoridades sin intentar intervenir por cuenta propia.

Los cuerpos de emergencia han reforzado la vigilancia en las zonas donde se ha detectado el dragón azul para prevenir incidentes. Protección Civil recuerda a los visitantes la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales institucionales para evitar accidentes.