jueves, febrero 5, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Autoridades alertan por presencia de dragón azul en playas de Manzanillo
Tendencia

Autoridades alertan por presencia de dragón azul en playas de Manzanillo

by Ana Villalba
written by Ana Villalba 0 comments

Protección Civil de Manzanillo emitió una alerta para residentes y visitantes de las playas del municipio tras detectarse la presencia del dragón azul en varias zonas costeras. El organismo marino representa un riesgo para la salud, por lo que se recomienda evitar cualquier contacto con estos ejemplares.

El dragón azul es un molusco marino que apenas alcanza entre tres y cuatro centímetros y se distingue por su intenso color azul. Ha sido visto tanto en la arena como en aguas poco profundas. Aunque su tamaño es pequeño, su picadura puede ser dolorosa, ya que almacena toxinas de otros organismos venenosos de los que se alimenta, como la carabela portuguesa.

Las autoridades han exhortado a los bañistas a permanecer atentos y revisar cuidadosamente la arena y el agua antes de acercarse a cualquier especie marina. Se recomienda no manipular estos ejemplares, incluso si parecen muertos, ya que su veneno puede seguir activo.

En caso de sufrir una picadura, se aconseja comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o acudir con los guardavidas presentes en la playa para recibir atención médica rápida y seguir sus instrucciones. Además, se pide reportar la presencia de estos organismos a las autoridades sin intentar intervenir por cuenta propia.

banner

Los cuerpos de emergencia han reforzado la vigilancia en las zonas donde se ha detectado el dragón azul para prevenir incidentes. Protección Civil recuerda a los visitantes la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales institucionales para evitar accidentes.

You Might Also Like

You may also like

Elizabeth Kelly, actriz de EastEnders, fallece a los 104 años

CDMX y Edomex realizarán primer simulacro el 18 de febrero

Mixue, la cadena china que superó a McDonald’s y Starbucks en número...

Little Caesars lanza oferta especial este próximo 9 de febrero por el...

Alerta sanitaria por repunte de sarampión en México

Raíces mexicanas y talento en la NFL, Julian Love llega al Super...