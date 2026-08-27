¡Otra vez la Cuatro Siglos! Un choquecito y cinco kilómetros de estacionamiento

La avenida Cuatro Siglos volvió a convertirse prácticamente en un enorme estacionamiento luego de un accidente registrado ayer, cerca del monumento a la X. Un choque por alcance fue suficiente para provocar una considerable reducción en la velocidad de los vehículos y comenzar a formar una larga fila de automóviles.

El incidente ocurrió alrededor de las 8 de la mañana y, de acuerdo con las imágenes captadas en el lugar, la acumulación de vehículos llegó a extenderse aproximadamente cinco kilómetros. Durante al menos una hora, cientos de conductores tuvieron que avanzar lentamente por esta importante vialidad.

El problema no se limita al accidente registrado ese día. La Cuatro Siglos se ha convertido en un punto donde cualquier incidente, incluso un choque aparentemente menor, puede generar rápidamente largas filas de vehículos y afectar la circulación durante varios kilómetros.

La situación resulta especialmente complicada debido al intenso flujo vehicular que diariamente utiliza esta avenida. Cuando ocurre un accidente, los conductores que circulan detrás prácticamente no tienen forma de evitar el congestionamiento, por lo que una afectación localizada termina extendiéndose por una distancia considerable.

El video muestra una vez más cómo un incidente relativamente pequeño puede convertirse en un problema vial de grandes dimensiones. Para los conductores que utilizan diariamente la Cuatro Siglos, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar para que un accidente menor deje de convertirse en un caos de varios kilómetros?