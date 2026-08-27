El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Cruz Pérez Cuéllar, selaló la estrategia perversa del PAN y acusó a unas de sus principales figuras de recurrir nuevamente a la mentira y al miedo para lucrar electoralmente con el tema del agua, ante su incapacidad para presentar resultados que justifiquen su permanencia en el gobierno.

El también alcalde con licencia de Ciudad Juárez señaló directamente al alcalde de la capital, Marco Bonilla, por pretender engañar a los chihuahuenses al afirmar que la apertura de la presa Luis L. León, El Granero, tiene como propósito enviar agua a Estados Unidos, cuando fueron los propios productores del Distrito de Riego 090, de Ojinaga, quienes solicitaron la apertura para atender una emergencia agrícola.

Pérez Cuéllar también calificó de falsas las declaraciones del diputado local Luis Aguilar, quien pretende utilizar el agua como argumento político y hacer creer que los productores chihuahuenses están siendo perjudicados, mientras intenta instalar la idea de que el recurso se utiliza para negociar el T-MEC, una acusación que, dijo, no resiste el menor análisis.

El aspirante morenista destacó que el discurso de Bonilla y Aguilar es una reedición de la vieja estrategia panista de sembrar miedo entre los productores para obtener rentabilidad política, pues mientras ellos hablan y hacen declaraciones estridentes, son los propios usuarios del Distrito de Riego 090 quienes han solicitado la apertura de la presa para atender las necesidades reales del campo.

De la misma manera, calificó como “mitómanas” las declaraciones de Luis Aguilar, al considerar que el diputado intenta construir una realidad política a base de falsedades, pues asegura que se pretende cerrar El Granero para almacenar agua y enviarla a Estados Unidos, cuando la presa fue aperturada precisamente a petición de los productores de Ojinaga para realizar un riego de auxilio y proteger cultivos perennes como el nogal y la alfalfa.

El también consejero morenista afirmó que la diferencia entre el discurso panista y la realidad del campo es que mientras el PAN fabrica escándalos desde los escritorios, el Gobierno de México está invirtiendo en soluciones, con más de 2 mil millones de pesos para tecnificar los distritos de riego 05, de Delicias, y 09, del Valle de Juárez, además de otros mil millones previstos para el Distrito de Riego 090, de Ojinaga.

Explicó que el PAN está políticamente desesperado porque cada vez pierde más terreno y, ante la falta de resultados que presumir, vuelve a sacar del cajón la misma bandera del agua que utilizó en 2020 y 2021, apostándole otra vez a la desinformación y al miedo de los productores para intentar recuperar una credibilidad que, afirmó, perdió hace tiempo.

Pérez Cuéllar sostuvo que, si los panistas realmente estuvieran preocupados por el campo, tendrían que explicar por qué el Gobierno del Estado destinó en su presupuesto de 2026 menos del 2 por ciento de sus recursos al sector agropecuario chihuahuense, en lugar de dedicarse a dar discursos y señalar a otros gobiernos para ocultar sus propias omisiones.

En contraparte, explicó que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta de México, ha demostrado con hechos su compromiso con los productores chihuahuenses, con una inversión que supera los 3 mil millones de pesos en equipamiento de pozos y tecnificación parcelaria para eficientar el uso del agua y producir más con menos; el agua recuperada mediante esa tecnificación, añadió, será destinada al consumo humano.

De tal manera, reiteró que la apertura de la presa Luis L. León responde a una demanda real y urgente de los usuarios del Distrito de Riego 090 Bajo Río Conchos, así como de las Unidades de Riego y Usuarios Hidroagrícolas de Ojinaga, quienes solicitaron un riego de auxilio para proteger cultivos perennes y evitar que la falta de agua termine afectando su subsistencia y sus cosechas.

En ese sentido, coincidió con las declaraciones del profesor Armando Valenzuela, presidente del Distrito de Riego, quien explicó que fueron los propios productores quienes, ante la falta de precipitaciones favorables, solicitaron a Conagua la apertura de El Granero para proporcionar el riego de auxilio necesario a cultivos como el nogal y la alfalfa; es decir, puntualizó Pérez Cuéllar, la realidad del campo desmiente el discurso político del PAN.

Para concluir, Pérez Cuéllar exigió a los panistas dejar de lucrar políticamente con un tema tan sensible como el agua, dejar de sembrar miedo entre los productores y ponerse a trabajar en lugar de fabricar enemigos para ocultar sus propias carencias; porque, afirmó, “ya se les acabó el cuento, los chihuahuenses ya conocen sus mentiras y el tiempo del PAN en el gobierno se está terminando”.