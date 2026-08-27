H. Ciudad de Chihuahua, Chih.– Marco Bonilla sigue llevando tecnología y capacidad de respuesta a los lugares donde más importa: los entornos donde estudian las niñas, niños y jóvenes de Chihuahua.

A través del programa Escuela Segura, el alcalde mantiene enlazadas 744 cámaras de planteles educativos a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), fortaleciendo la vigilancia preventiva y permitiendo una reacción más rápida ante situaciones de riesgo o posibles hechos delictivos.

Tan solo entre agosto de 2025 y junio de 2026, se incorporaron 62 nuevas cámaras particulares a esta red, gracias a la colaboración voluntaria de instituciones educativas que decidieron sumar sus equipos de videovigilancia a PECUU.

Para Bonilla, hacer de la tecnología una aliada de la seguridad es una prioridad de su gobierno: llevar la prevención hasta las colonias, las calles y ahora también a las escuelas del municipio de Chihuahua.

Con esta coordinación entre Gobierno Municipal y comunidades educativas, se amplía la capacidad de prevención dentro y alrededor de los planteles, generando mejores condiciones de seguridad para estudiantes, docentes, personal educativo y familias.

El acceso a las cámaras se realiza bajo los lineamientos establecidos y únicamente ante situaciones de emergencia, hechos con probable apariencia de delito o cuando existe autorización de la institución propietaria.

Con estas acciones, Marco Bonilla fortalece una política de seguridad basada en la prevención, la coordinación y el uso inteligente de la tecnología.