El Partido Acción Nacional (PAN) comenzó a mover sus piezas rumbo a las elecciones de 2027, luego de que cientos de militantes se concentraran en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, en Chihuahua capital, para acompañar a Marco Bonilla Mendoza durante su registro como aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado.

La concentración reunió a dirigentes, legisladores, alcaldes, representantes municipales y simpatizantes provenientes de distintas regiones de Chihuahua, quienes acudieron para manifestar su respaldo al alcalde de la capital. La movilización también representó una muestra de la estructura territorial que el panismo busca mantener activa de cara al próximo proceso electoral.

Durante el acto, Bonilla expresó su confianza en el procedimiento interno del partido y llamó a los panistas a mantener la unidad para construir un proyecto político que pueda competir por la gubernatura. El registro marca el inicio de una nueva etapa de movimientos dentro del PAN, en la que los liderazgos estatales comenzarán a definir posiciones y respaldos rumbo a 2027.

Para Acción Nacional, la movilización representa una oportunidad para mostrar cohesión y capacidad de organización; sin embargo, el reto también estará en ampliar ese respaldo más allá de su militancia y construir una propuesta que conecte con los ciudadanos de los distintos municipios, particularmente en Ciudad Juárez, donde la competencia política tendrá un peso importante en la disputa por el gobierno estatal.