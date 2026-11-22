Este mediodía de domingo, Marco Bonilla acudió a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional para presentar de manera oficial su solicitud de registro como precandidato a la gubernatura del estado.

El acto ocurre luego de haber sido designado por la dirigencia nacional albiazul como coordinador de la Defensa de la Vida, la Familia y la Libertad.

Durante la entrega de su documentación ante la Comisión Estatal Electoral que preside Alan Onofre, el aspirante estuvo acompañado por militantes, simpatizantes y cuadros políticos de Acción Nacional que se congregaron en la sede estatal del partido.

Entre los asistentes destacados en el recinto blanquiazul figuraron la presidenta del Comité Directivo Estatal, Daniela Álvarez, el delegado nacional Marcelo Torres, además de diversos representantes políticos y liderazgos locales que respaldaron el arranque formal de esta etapa interna.