Una reflexión sobre la duración de los cargos públicos terminó convertida en especulaciones sobre una posible renuncia de Omar García Harfuch. Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no anunció su salida del Gobierno federal ni estableció una fecha para dejar su puesto.

Las versiones surgieron después de su participación en la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, celebrada el miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando hizo referencia a quienes eventualmente ocuparán las instituciones de seguridad.

Aunque algunos mensajes interpretaron sus palabras como una despedida, la revisión de su intervención completa muestra que el funcionario se dirigía a los responsables de las policías estatales para recordarles la importancia de fortalecer sus corporaciones, independientemente de quién las encabece.

Durante la clausura de la asamblea, García Harfuch agradeció la coordinación de los gobiernos estatales y destacó los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Después de abordar los avances en inteligencia, investigación y operaciones conjuntas, el secretario se refirió a la responsabilidad de los funcionarios de preparar instituciones capaces de continuar trabajando cuando ellos dejen sus responsabilidades.

“Todos tenemos un tiempo. Estas posiciones, como sabemos, son sumamente temporales, sumamente temporales”, expresó ante los titulares de seguridad reunidos.

Inmediatamente después explicó que esa temporalidad debería aprovecharse para mejorar las instituciones y mencionó la posibilidad de que quien eventualmente lo sustituya provenga de los actuales mandos policiales.

“Yo espero y hay una alta probabilidad que el próximo secretario o próxima secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal salga de las personas que estamos aquí”, señaló.

Lejos de identificar a una persona como su relevo, García Harfuch planteó una responsabilidad compartida: entregar instituciones mejor preparadas de cómo fueron recibidas.

Para ilustrarlo, recordó las mejoras salariales y profesionales impulsadas en la Policía de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno -cuando él era titular de Seguridad- , las cuales, dijo, han tenido continuidad bajo el mando de Pablo Vázquez Camacho.

El secretario concluyó poniendo nuevamente a disposición de los gobiernos estatales las capacidades de la SSPC y destacando que la dependencia cuenta actualmente con facultades más amplias que al inicio de la administración.

La referencia explícita a su futuro sucesor provocó interpretaciones políticas sobre una posible salida del gabinete federal.

No obstante, existe una diferencia entre hablar de quien eventualmente ocupará un cargo y anunciar que esa transición está por ocurrir.

En ningún momento de su intervención del 18 de noviembre, García Harfuch presentó una renuncia, informó que estuviera considerando dejar la dependencia o comunicó una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum para sustituirlo.

Tampoco se ha localizado, hasta este 22 de noviembre, un anuncio oficial de Presidencia o de la SSPC que confirme un relevo derivado de aquellas declaraciones.

Esto no significa que pueda descartarse cualquier cambio futuro en el gabinete, sino que las afirmaciones sobre una salida inminente no están acreditadas por el discurso utilizado para sustentarlas.

La renuncia de @OHarfuch sería una apuesta al vacío. Omar es la piedra angular que sostiene a este gobierno.



No creo que Claudia se arriesgue a perder al único funcionario que le ha sido leal y le está dando resultados.



Sin embargo, contemplo una posibilidad: que renuncie a… — Vero Islas (@LOVREGA) November 21, 2026

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