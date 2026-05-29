Ataque armado contra maestros en bloqueo carretero deja 15 heridos en Oaxaca

Maestros del municipio San Pablo Villa de Mitla, del estado de Oaxaca, fueron atacados a balazos por parte de algunos habitantes quienes iban encabezados por el alcalde morenista Esaú López Quero, dejando a 15 docentes lesionados, 13 vehículos dañados y dos maestras detenidas.

La agresión ocurrió sobre la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo, lugar donde los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) llevaban a cabo un bloqueo exigiendo la derogación de reformas a la Ley del ISSSTE

Testigos explicaron que López Quero acudió al lugar de la protesta para exigir que se retiraran y dejar libre la carretera. Si bien el diálogo hizo que los maestros decidieran orillarse, los acompañantes del presidente que portaban armas de grueso calibre iniciaron los disparos, dejando como saldo a 15 profesores heridos que fueron posteriormente atendidos en el hospital Presidente Juárez del ISSSTE.

Mediante un comunicado, Esaú López señaló que solicitó licencia indefinida a su cargo, con el propósito de que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Por su lado, la secretaria general de la sección 22, Yenny Pérez Martínez, exigió un castigo contundente hacia el alcalde, incluyendo su destitución y encarcelamiento debido al ataque directo contra el magisterio oaxaqueño.

Finalmente, el gobernador de Oaxaca, Jara Cruz, aclaró en sus redes sociales que fue gracias a la intervención de su equipo que las protestas concluyeron, sin embargo, el magisterio afirmó que fue la sección 22 quien decidió terminar con los bloqueos, desmintiendo al mismo tiempo al gobernador.