–Exigen cuentas a Maru Campos por presencia de la CIA

–La gober busca audiencia con Sheinbaum

— Montiel a Morena y la presidenta refuerza el control

Se armó la gorda en el Senado con tremendo encontronazo entre legisladores del grupo parlamentario de Morena contra los del PAN, por el caso de la presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo estatal que derivó en un accidente fatal.

Fue el senador Juan Carlos Loera de la Rosa el que abrió fuego cuando en tribuna pidió llamar a comparecer a la gobernadora, Maru Campos Galván, para que explique la presencia de agentes estadounidenses en tierras de Chihuahua.

Según argumentaron buscan determinar si existió una violación a la soberanía nacional y a la Ley de Seguridad Nacional.

La administración de Campos fue señalada por permitir la operación de personal extranjero sin la debida autorización federal ni coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La oposición panista alegó una persecución política, mientras el gobierno federal exige transparencia total sobre los nexos entre las autoridades estatales y agencias externas.

Fue el senador fronterizo Juan Carlos Loera, quien soltó el punto de acuerdo y de inmediato saltaron los panistas, acusando al oficialismo de querer lavarle la cara al gobierno federal. Se dieron con todo, hasta con la cubeta para acusar y defender a la mandataria estatal de Chihuahua.

El debate giró en torno a la soberanía nacional, Loera de la Rosa se puso solemne y dijo que “la soberanía nacional no admite ambigüedades”.

El PAN, en voz de Ricardo Anaya, preguntó si el gobierno federal sabía de la presencia de los agentes extranjeros. Si sí, mal por mentir; si no, peor por incompetencia.

Mientras los legisladores se lanzaron acusaciones de persecución política y falta de transparencia, todo parece indicar que en el estado se firmaron acuerdos con agencias gringas sin avisar a Relaciones Exteriores.

***********

Mientras tanto la gober Maru Campos ya pidió una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para ver el asunto de los agentes de la CIA que se paseaban como Juan por su casa, y del narco laboratorio desmantelado en la Sierra.

Durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Minería 2026, la gobernadora hizo público su deseo de dialogar directo con la presidenta, tras la polémica que se ha desatado por la presencia de instructores de la Embajada de Estados Unidos en Chihuahua.

Busca soluciones y apagar el fuego.

**********

El trágico accidente en el que perdieron la vida los agentes estadounidenses ha sido utilizado por algunos actores para sacar provecho político y favorecer sus propios intereses.

En redes sociales, no tardaron en aprovechar la situación y comenzaron a difundir información en la que aseguran que al fiscal César Jáuregui, quien busca la candidatura del PAN para la alcaldía de Chihuahua, se le habría venido abajo la postulación debido a sus desafortunadas declaraciones sobre la supuesta presencia de agentes de la CIA en el estado.

Son varios los actores políticos dentro del PAN que aprovechan cualquier coyuntura para intentar perjudicar las aspiraciones políticas del fiscal, y lo hacen sin el menor recato.

**********

Ariadna Montiel, la operadora de los programas sociales, la que trae bajo el brazo los padrones y la movilización territorial del Bienestar, se perfila para tomar las riendas del partido, mientras Claudia Sheinbaum le mete turbo al reacomodo partidista.

Dicen los enterados que este no es un simple cambio de nombres, sino una jugada de ajedrez en la que Sheinbaum busca poner a sus operadores de su entera confianza para tomar el control rumbo al 2027.

El grupo de la presidenta quiere controlar el partido para controlar las candidaturas y armar la estrategia electoral. La llegada de Montiel es vista como un golpe en la mesa de palacio nacional para poner orden y recuperar el control territorial.

Así que vendrá el reacomodo de poder en Morena y una reconfiguración interna que busca cerrar filas y evitar fracturas entre los fervientes miembros de la cuatroté.