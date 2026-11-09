21 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua participaron en la segunda edición de la Competencia Binacional de Negocios Internacionales Negotium que se realizó en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez.

Negotium es una competencia binacional de innovación y negocios organizada conjuntamente por cinco universidades de la región: el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, New Mexico State University y The University of Texas at El Paso.

Cada equipo se formó con un estudiante de cada una de las cinco universidades, el cual presentó un mismo proyecto, construido desde cinco perspectivas y dos países. Durante varias semanas, los equipos desarrollaron un producto o servicio real, apoyado en las fortalezas de la frontera —manufactura, logística, talento y comercio— y lo presentaron en dos fases ante un panel de inversionistas, ejecutivos e industria.

El 18 de septiembre fue el kickoff, donde se formaron los equipos binacionales y briefing del reto de negocio para esta edición. Del 25 al 30 de septiembre se impartieron talleres virtuales para acompañar el desarrollo del proyecto de cada equipo y este 6 de noviembre se desarrolló el encuentro.

Cabe destacar que la visión de “Negotium” es que los proyectos no sean simples simulaciones escolares, sino que se conviertan en proyectos reales que contribuyan al desarrollo de la frontera en ambos países.

De la Facultad de Contaduría y Administración participaron 11 estudiantes, destacando Roberto Alessandro Benavente Flores, integrante del equipo ganador del primer lugar, y Dalia Janeth Prado Grijalva, integrante del equipo que obtuvo el segundo lugar.

La Universidad Autónoma de Chihuahua felicita a los estudiantes de las Facultades de Contaduría y Administración, así como de Economía Internacional, por representar con orgullo a la institución y poner en alto el nombre de nuestra Alma Mater.