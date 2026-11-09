Con acciones operativas diferenciadas de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada región, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) logró la detención de 159 personas identificadas como generadoras de violencia, durante el periodo del 1 al 8 de noviembre.

De acuerdo con el balance semanal, 65 de estas detenciones corresponden a investigaciones por delitos del fuero común y federal. Además, se aseguraron 35 vehículos, de los cuales 15 contaban con reporte de robo, más de 1.1 kilogramos de distintas drogas, tres armas de fuego, 254 municiones y ocho cargadores.

Entre las acciones relevantes destacan las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto. En la ciudad de Chihuahua fueron detenidas dos personas presuntamente vinculadas con las indagatorias por la privación ilegal de la libertad de integrantes de una familia, ocurrida en Ciudad Juárez. Durante estas acciones también fue localizada y asegurada una camioneta de reciente modelo relacionada con el caso.

En este seguimiento, la Plataforma Centinela tuvo un papel fundamental al proporcionar información para identificar personas, reconstruir hechos y ubicar vehículos de interés para las investigaciones.

En Coyame del Sotol se desplegaron operativos terrestres y aéreos para atender reportes ciudadanos sobre la presencia de personas armadas. Por otra parte, en Temósachic fueron recuperadas tres camionetas modelo 2026 que contaban con reportes de robo en Estados Unidos.

Asimismo, en Santa Bárbara, se realizó la detención de dos hombres que portaban armas de fuego y que presuntamente estarían relacionados con daños a la infraestructura de videovigilancia de la Plataforma Centinela. En esta intervención se aseguraron armas, municiones, equipo táctico y vehículos.

En el municipio de Uriachi también se realizaron acciones de despliegue que permitieron el aseguramiento de tres vehículos con reporte de robo, como parte de la presencia operativa que mantiene la Policía del Estado en la región.

La SSPE destacó que la estrategia de seguridad contempla respuestas específicas para cada zona de Chihuahua, mediante el despliegue territorial, el análisis de información y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer las investigaciones y las acciones de prevención y combate a la delincuencia.