La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), se prepara para iniciar la construcción del colector Tecnológico, una obra con la que se busca mejorar el funcionamiento de la red de drenaje sanitario y atender los problemas que actualmente se presentan en el sector.

El Director Ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes, sostuvo una reunión con empresarios de la Central de Abastos, representantes del Aeropuerto, personal del IMIP y de Desarrollo Urbano del Municipio, para presentar los alcances del proyecto y dar a conocer los trabajos que están próximos a iniciar.

“Este colector va a venir a resolver muchos problemas que se tiene actualmente con el drenaje, debido a que el actual es de concreto y tiene muchos años de uso, por lo que ya estamos en el proceso de licitación para atenderlo y resolverlo”, expresó.

Por su parte, Manuel Herrera, director técnico de la JMAS, detalló que, el proyecto contempla la instalación de más de mil 800 metros de nueva tubería de PV de 24 pulgadas de diámetro sobre la avenida Tecnológico o Panamericana, en el tramo comprendido entre la avenida Aeronáutica y la calle Roberto Fierro.

Señaló que, la reposición se desarrollará en dos etapas: primero se trabajará sobre la acera poniente y posteriormente en la acera del cuerpo oriente de la vialidad.

“Primero se trabajará sobre el lado poniente de la avenida Tecnológico y después por la acera del cuerpo oriente, y estaremos informando debido a que vamos a reducir los carriles de circulación”, explicó.

Indicó que, la obra tendrá un periodo estimado de ejecución de 180 días y durante las excavaciones será necesario ocupar dos carriles de circulación; sin embargo, se realizarán ajustes para mantener los otros carriles disponibles y reducir las afectaciones a los automovilistas.

Adicionalmente, durante la reunión se abordó la problemática de drenaje pluvial que presenta el sector, ya que el colector sanitario no está diseñado para recibir agua de lluvia.

El Director Paredes, informó que, la JMAS ofreció acompañamiento técnico para trabajar, junto con empresarios, organismos y habitantes de la zona, en una propuesta que permita atender esta situación.

“Nos volvemos a reunir en tres semanas para platicarlo, ya con más involucrados, maquiladoras, organismos y toda la gente que vive aquí por el sector”, explicó.

La JMAS continuará impulsando obras para renovar y fortalecer la infraestructura de drenaje sanitario, además de trabajar de manera coordinada con los distintos sectores para atender las necesidades de la ciudad.