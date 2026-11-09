Por instrucciones del secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, este domingo inició un operativo interinstitucional en el municipio de Guadalupe y Calvo, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en la región serrana.

La instrucción fue realizar recorridos preventivos a través de la Célula de las Bases de Operación Interinstitucionales (BOI), en la localidad de Nabohame y brechas aledañas, con el propósito de disuadir conductas delictivas, fortalecer la presencia de las autoridades y brindar condiciones de mayor tranquilidad a la población.

En estas acciones participan elementos de la SSPE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal de Servicios Periciales, quienes mantienen coordinación operativa para realizar labores de vigilancia y prevención en la zona.

Asimismo, se cuenta con apoyo de tecnología aérea no tripulada para fortalecer las tareas de reconocimiento y supervisión territorial.

La SSPE mantiene la coordinación con las distintas corporaciones de seguridad para atender las condiciones de cada región, reforzar la presencia institucional y trabajar de manera preventiva en beneficio de las familias de Guadalupe y Calvo.