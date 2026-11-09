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Durante la semana del 2 al 8 de noviembre del 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 314 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Dichas acciones dieron como resultado un total de 9 clausuras, de las cuales cuatro fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Julimes y tres en Ciudad Juárez.
Las clausuras fueron las siguientes:
Chihuahua:
- Palenque Expogan por operar fuera de horario
- Centro nocturno “El Show” por acta no atendida
- Restaurante bar “Teofilitos” por riña en el establecimiento
- Cantina “Las Tres Piedras” por acta no atendida
Delicias:
- Cantina “Salón Oasis” por operar fuera de horario
Julimes:
- Cantina “Julimes Bar” por operar fuera de horario
Juárez:
- Tienda de abarrotes “Six Abril” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Six Juanito” por violación de giro
- Tienda de abarrotes “Súper 4” por operar sin permiso