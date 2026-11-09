Durante la semana del 2 al 8 de noviembre del 2026, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 314 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Dichas acciones dieron como resultado un total de 9 clausuras, de las cuales cuatro fueron en Chihuahua, una en Delicias, una en Julimes y tres en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

Palenque Expogan por operar fuera de horario

Centro nocturno “El Show” por acta no atendida

Restaurante bar “Teofilitos” por riña en el establecimiento

Cantina “Las Tres Piedras” por acta no atendida

Delicias:

Cantina “Salón Oasis” por operar fuera de horario

Julimes:

Cantina “Julimes Bar” por operar fuera de horario

Juárez: