Este semestre, el CONALEP Chihuahua da un paso firme hacia la transformación digital con la implementación de NedEra®️, un sistema tecnológico integral que fortalece la comunicación entre padres de familia, docentes y personal administrativo, indicó el director general de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores.

Mencionó que NedEra®️ permite una interacción directa, ágil y en tiempo real, impulsando el desarrollo académico y contribuyendo a la permanencia escolar de los estudiantes, reduciendo la deserción.

Entre sus principales beneficios destacan:

✅ Comunicación personalizada y efectiva

✅ Monitoreo en tiempo real de asistencia, entradas y salidas

✅ Registro y consulta de evidencias académicas

✅ Seguimiento académico y conductual

✅ Identificación de estilos de aprendizaje

✅ Plataforma de e-learning para tareas y acompañamiento

✅ Automatización de procesos administrativos

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