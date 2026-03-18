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CONALEP Chihuahua implementa tecnología para mantener comunicación entre el Padre de familia, docentes y personal administrativo

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Este semestre, el CONALEP Chihuahua da un paso firme hacia la transformación digital con la implementación de NedEra®️, un sistema tecnológico integral que fortalece la comunicación entre padres de familia, docentes y personal administrativo, indicó el director general de CONALEP Chihuahua, Omar Bazán Flores.
Mencionó que NedEra®️ permite una interacción directa, ágil y en tiempo real, impulsando el desarrollo académico y contribuyendo a la permanencia escolar de los estudiantes, reduciendo la deserción.

Entre sus principales beneficios destacan:
✅ Comunicación personalizada y efectiva
✅ Monitoreo en tiempo real de asistencia, entradas y salidas
✅ Registro y consulta de evidencias académicas
✅ Seguimiento académico y conductual
✅ Identificación de estilos de aprendizaje
✅ Plataforma de e-learning para tareas y acompañamiento
✅ Automatización de procesos administrativos

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