La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, participa en la “Semana Mundial del Agua”, organizada por la Universidad de Texas en El Paso en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se expuso sobre los avances en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

Durante este encuentro, la ingeniera Maricruz Reyes coordinadora del departamento de Energías Renovables, presentó la ponencia “Mejoras en el uso de Energías Renovables en la JMAS”, en la que detalló las iniciativas implementadas por el organismo para reducir y optimizar el consumo energético y reducir su huella ambiental.

Entre los principales logros, destacó la instalación de más de mil paneles solares en puntos estratégicos como el Parque Central, las Oficinas Centrales de la JMAS y la Planta Tratadora de Anapra, esta infraestructura ha permitido un ahorro superior a los 800 mil pesos en el pago de energía eléctrica, además de generar beneficios ambientales significativos, como la disminución en la emisión de dióxido de carbono.

“En la JMAS estamos convencidos de que la sostenibilidad no es una aspiración, sino una responsabilidad, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo analizamos áreas de oportunidad, como el aprovechamiento de los lodos provenientes de aguas residuales, este estudio nos permite tomar decisiones basadas en datos”, puntualizó.

La implementación de sistemas fotovoltaicos, el aprovechamiento del biogás y el impulso a la eficiencia energética representan avances firmes por parte de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, hacia una operación más limpia, eficiente y responsable con el entorno.

Con estas acciones, la JMAS reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, contribuyendo al bienestar ambiental y a una mejor calidad de vida para los juarenses.