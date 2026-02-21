El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Nayarit, en el tramo comprendido entre las calles Coahuila y Nuevo León, en la colonia Aeropuerto, obra realizada a través del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA).

La intervención se llevó a cabo sobre una superficie de 897.40 metros cuadrados, con la colocación de concreto hidráulico de 13 centímetros de espesor, lo que garantiza mayor resistencia y durabilidad, además de mejores condiciones de movilidad y seguridad para quienes transitan diariamente por el sector.

El proyecto forma parte del esquema 75-25 de SUMA, mediante el cual el Gobierno Municipal cubre el 75 por ciento del costo total y los beneficiarios aportan el 25 por ciento restante.

En esta obra la inversión global fue de 1 millón 235,719.80 pesos, de los cuales el Municipio aportó 926,789.85 pesos y un empresario del sector costeó los 308 mil 929.95 pesos restantes.

Con estos trabajos se benefician de manera directa cinco familias, aunque la mejora impacta a todo el sector al convertirse en una nueva ruta de entrada y salida en óptimas condiciones, reduciendo problemas de polvo y lodo, especialmente en temporada de lluvias.

Durante la entrega, el alcalde destacó que ya son seis empresarios los que han cubierto el total de pavimentaciones mediante este esquema, lo que refleja la confianza en el programa y la coordinación entre sociedad y Gobierno para impulsar obras de infraestructura básica.

Además de la pavimentación, se hizo el cambio de tomas de agua y descargas sanitarias, a fin de garantizar un servicio adecuado y evitar futuras afectaciones en la vialidad recién construida, dio a conocer Said Estrada de la Torre, gerente general de SUMA.