La cuadrilla antigraffiti de la Dirección de Limpia, mantiene una actividad constante en distintos puntos de la ciudad, realizando labores para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos, dio a conocer el titular de la dependencia, Gibran Solís.

El funcionario destacó que hace unas semanas, el personal llevó a cabo trabajos de pintura en los 17 puentes del viaducto, abarcando tanto estructuras vehiculares como peatonales. Posteriormente, continuaron con la rehabilitación del puente ubicado en la avenida 16 de Septiembre, labores que ya han sido concluidas.

Señaló que tras finalizar estos trabajos, se identificaron otros espacios públicos afectados por pintas y grafiti, los cuales fueron atendidos durante la semana pasada y los primeros días de la presente.

El trabajo de la cuadrilla es permanente, consiste en eliminar todo tipo de pintas y grafitis que afecten la imagen pública, señaló.

El director de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía para que en caso de tener inquietudes o propuestas relacionadas con intervenciones en espacios públicos, se acerquen a la dependencia correspondiente para solicitar autorización.

Mencionó que en caso de no contar con los permisos necesarios, las pintas serán retiradas como parte del programa antigraffiti.