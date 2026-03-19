La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH dio inicio con entusiasmo a las visitas guiadas dirigidas a estudiantes del Colegio de Bachilleres, con el propósito de acercarlos al entorno académico y profesional del área de la salud.

Durante estos recorridos, las y los jóvenes tienen la oportunidad de conocer de cerca las instalaciones de la facultad, así como la oferta educativa conformada por cuatro programas académicos, lo que les permite explorar sus intereses vocacionales y visualizar su futuro profesional.

Estas actividades forman parte del compromiso institucional de la UACH por orientar a las nuevas generaciones en la toma de decisiones informadas sobre su formación académica, brindándoles herramientas y experiencias que fortalezcan su proyecto de vida.