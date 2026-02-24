—El alcalde chihuahua sigue sumando palomitas

—Gringos aplauden a mexas por abatimiento de El Mencho

–Ni un centavo sin aclarar en auditorías del muni

Se va a poner bueno el tiro entre Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla, como si fueran final de campeonato en la frontera. Resulta que el alcalde juarense no perdió la oportunidad de lanzarle indirectas (y unas que no tanto) al de la capital, justo cuando Bonilla anda de gira promocional por Juárez, dejando más selfies que propuestas.

Ayer, en la ya famosa “semanera”, Pérez Cuéllar le aventó el dardo envenenado, que en Juárez las patrullas salen más baratas que en Chihuahua capital. ¡Sopas!

Presumió que allá no solo ahorran en cada unidad, sino que impacta menos al bolsillo de los juarenses por habitante. O sea, que en la frontera los pesos rinden más… ¿y en Chihuahua capital?

La cosa es que este pique va más allá de patrullas, es pura grilla electoral disfrazada de cuentas alegres. Los dos alcaldes seguramente poco a poco irán enseñando el cobre y parece que el ring apenas se está calentando.

Mientras tanto en la Ciudad de Chihuahua, el gobierno de Marco Bonilla se llevó el premio Francisco Villarreal Torres de la ANAC por su Portal de Datos Abiertos, mostrando que sí se puede abrir la puerta al escrutinio… siempre y cuando haya voluntad política.

Dicen los enterados que el Portal de Datos Abiertos no es solo una página más, sino una herramienta que deja ver los trapos limpios (y los sucios, si los hay), desde seguridad hasta servicios públicos.

Por si fuera poco, el Consejo Consultivo de Datos Abiertos suma voces ciudadanas, académicas y de la sociedad civil, para que nadie diga que no lo invitaron al baile.

La verdad, Chihuahua está marcando la pauta y el resto apenas quiere empezar la coreografía. Ojalá que esta transparencia no se quede solo en el discurso y se traduzca en más gobiernos responsables.

Dicen que el que madruga, Dios lo ayuda… y parece que así le fue a las Fuerzas Armadas mexicanas con el operativo que terminó con el temido “El Mencho”.

Desde el otro lado del río Bravo, los gringos del Departamento de Estado no tardaron en aplaudir y aventar flores, calificando la acción como el final del “reinado de terror” del líder del CJNG.

Eso sí, mientras la Casa Blanca felicitaba y honraba la valentía azteca, el siempre polémico Donald Trump fue directo al grano, exigiendo que México haga más contra los cárteles. Es una exigencia que viene haciendo desde que tomó las riendas del gobierno estadounidense.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene firme su postura de no permitir la intervención de Estados Unidos, aunque la realidad en los hechos parece contar una historia distinta.

Si algo nos ha enseñado la historia es que, en temas de narcotráfico, cortar una cabeza no significa acabar con la hidra. Esta vez no es la excepción, solo eliminaron un eslabón de una cadena larguísima, y seguramente el cártel de las cuatro letras ya está preparando el relevo.

El municipio de Juárez anda presumiendo que solventó todas las auditorías federales de 2023 y 2024.

Según la Contraloría, no hay ni un pendiente, ni un centavo sin aclarar, y todo está más limpio que una cocina de concurso.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, fiel a su estilo, salió en la conferencia semanal echando flores al trabajo de su equipo y a la Contraloría, porque dicen que manejar 10 mil millones de pesos sin una sola observación es casi milagroso.

Pero aquí entre nos, mientras en la plataforma oficial de la Auditoría Superior de la Federación cualquiera puede checar los resultados, también hay quienes andan sacando raja política y partidista, tratando de ensuciar el logro. Estamos en vísperas de proceso electoral, nomás por eso.

Jorge Gutiérrez Casas, el contralor municipal, no se guardó nada y soltó que es preocupante cómo se manipula la información con fines electorales.

Así que, aunque los números digan que Juárez está en orden, la grilla no descansa y los malpensados siempre encuentran algo de qué hablar.