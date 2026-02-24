lunes, febrero 23, 2026
Rescatan a dos personas secuestradas; detienen a dos secuestradores

EditorJRZ
Dos personas que se encontraban secuestradas y contaban con reporte de desaparición, fueron rescatadas esta tarde de sus secuestradores y donde además se detuvieron a dos de los presuntos secuestradores.

El rescate se registró en el Morel El Paraíso, el cual se ubica sobre la avenida Manuel J. Clouthier y la calle Tamaulipas, donde los secuestradores los tenían en cautiverio.

De acuerdo a los primeros informes, uno de los secuestradores exigió dinero a la hermana de una de las víctimas a través del teléfono del secuestrado y donde también le envió la ubicación, la cual era la habitación 27 del citado motel.

Ante ello, la hermana solicitó apoyo a las autoridades, mismas que acudieron al lugar y localizaron las dos víctimas en la habitación.

En el lugar se confirmó que se trataba de las víctimas, un hombre y una mujer, de los cuales uno se encontraba con lesiones y fue trasladado a una clínica para su atención.

Asimismo, se manifestó sobre la detención de dos de los secuestradores, mismo que quedaron bajo custodia de las autoridades para su posterior investigación.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles.

