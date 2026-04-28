El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) y el Instituto Tecnológico de Chihuahua II (ITCH II), firmaron un Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica, como una alianza estratégica orientada al desarrollo institucional y al beneficio de la comunidad educativa.

Este convenio representa el compromiso de ambas instituciones por generar espacios de cooperación que impulsen la formación y especialización de recursos humanos, el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, la movilidad académica, la educación dual, la asesoría técnica y académica, así como el intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyan al fortalecimiento del sector educativo y productivo del estado de Chihuahua.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, señaló que la colaboración entre instituciones educativas constituye una herramienta fundamental para fortalecer la formación académica y profesional de las y los estudiantes, así como para responder con mayor eficacia a las necesidades del sector productivo y social.

“En Conalep celebramos este convenio con el Instituto Tecnológico de Chihuahua II como una muestra clara de nuestro compromiso con la excelencia educativa, la innovación y el desarrollo de talento altamente capacitado”, expresó Bazán Flores

Añadió que esta alianza permitirá generar oportunidades reales de crecimiento académico, capacitación, investigación y formación dual, brindando a las alumnas y alumnos mayores herramientas para su desarrollo profesional y personal.

La directora del ITCH II, Susana Josefina Escárcega Castellanos, manifestó que la educación superior tecnológica exige hoy más que nunca la construcción de alianzas sólidas que permitan ampliar horizontes, compartir experiencias y fortalecer la formación profesional de nuestros estudiantes.

Indicó que para el Instituto Tecnológico de Chihuahua II, este convenio con el Conalep, representa una oportunidad invaluable para consolidar una colaboración académica que favorezca el desarrollo de competencias, la innovación y la vinculación con el entorno productivo y social.

“Estamos convencidos de que la suma de esfuerzos institucionales genera mejores resultados y abre nuevas posibilidades para nuestros jóvenes, quienes son el motor del desarrollo regional y nacional”, concluyó la directora.