Para fomentar un plan de rendimiento, resistencia y salud integral, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección del Deporte, llevó a cabo la conferencia ‘Forjado, No Frágil. Estrategias Nutricionales de Élite para Dominar en Deportes de Combate´, impartida por el doctor Isaac Armando Chávez Guevara, Profesor Investigador de Tiempo Completo (PTC) adscrito en la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus Ensenada, quien expuso la relevancia de la nutrición como un componente estratégico del alto rendimiento en deportes de combate, donde el desgaste físico, la fuerza y la recuperación juegan un papel determinante.

La ponencia fue dirigida a estudiantes-atletas, docentes, entrenadores y auxiliares de disciplinas de contacto, en punto de las 10:30 horas del 29 de enero, en las Salas de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU), al interior del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB).

Durante su intervención, el especialista destacó que una adecuada planificación nutricional permite a los atletas sostener la intensidad competitiva y minimizar riesgos a la salud tanto físicas como mentales.

“Hay muchos mitos alrededor de las mejores estrategias para lograr esa pérdida de peso, la mayoría de las veces, se utilizan métodos muy empíricos que exponen y perjudican la salud del atleta, y que afectan negativamente su rendimiento”, enfatizó.

Uno de los mitos más presentes dentro de los deportes de combate, “es perder demasiado peso en pocos días para dar el peso deseado, en el momento del pesaje, y dar una ventaja competitiva peleando con una persona de peso y estatura menor”, dijo.

Aunado a lo anterior, señaló una serie de estrategias que se pueden utilizar para tener una pérdida de peso “progresiva, no tan drástica”, y en la que la salud del atleta no se vea tan afectada negativamente.

“En mis líneas de investigación yo he estado trabajando tanto con poblaciones mórbidas como atletas y, mediante esa caracterización de perfiles metabólicos, en personas enfermas, en personas saludables que están en óptima condición para un buen rendimiento físico, podemos encontrar factores que determinan o predicen el comportamiento metabólico de una persona”.

Precisó que, a través de análisis, le permite proyectar si una persona está próxima a desarrollar una complicación de salud, definiendo el tratamiento más adecuado para auxiliar a una vida que ya tiene problemas de salud, a revertir esa condición y mejorar.

“En cuanto al deporte, esta caracterización de perfiles nos deja optimizar las estrategias nutricionales: qué nutrientes hay que priorizar en el atleta viendo su perfil metabólico y la flexibilidad que tiene”, sostuvo.

Amplió que, en este tema en particular, la pérdida de peso en atletas de disciplinas de combate, “la flexibilidad metabólica va a ser importante tanto en el ciclo de pérdida como en el ciclo de recuperación de peso; si alguien no tiene buena flexibilidad va a tener problemas para perder peso y después para recuperarlo dentro de la competencia”.

No obstante, expuso que el combustible inteligente es “construir, no vaciar. Una nutrición estratégica es la principal aliada para una pérdida de peso efectiva”.

Por ello, puntualizó que la proteína es el escudo muscular; las grasas son el soporte hormonal, así como los carbohidratos que conllevan la energía dentro del combate.

“La importancia de estar bien informados, de no dejarse llevar por conocimiento empírico, no importa cuántos años ese conocimiento se ha manejado o transmitido entre entrenadores y atletas, hay que acercarse a personas profesionales que los puedan orientar adecuadamente a los atletas, para, no solo optimizar su rendimiento, sino preservar su salud”, exhortó.

La cátedra es el inicio de las actividades del ciclo deportivo 2026 de la UACJ para continuar brindando una preparación integral a su comunidad, integrando el conocimiento científico a los procesos de formación y competencia.