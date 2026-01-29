Pondrá en marcha la SSPM este sábado el programa “Valórate” en instituciones educativas

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, iniciará el próximo sábado 31 de enero el programa “Valórate”, dirigido a estudiantes, así como a madres y padres de familia de distintas instituciones educativas del municipio.

El director de Prevención Social, Antonio Salas Martínez, informó que el programa se desarrollará en dos sedes. La primera de ellas será el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128, donde participarán además la Secundaria Técnica 33, Secundaria Técnica 73, Secundaria Estatal 3086, Secundaria Estatal 3087, Secundaria Técnica 47 y Secundaria Técnica 37.

La segunda sede se llevará a cabo en la Secundaria Estatal 3003, contando con la participación de las escuelas invitadas Secundaria Estatal 3012, Secundaria Técnica 75 y Secundaria Técnica 64.

Durante el programa se abordarán temas relacionados con la comunicación, la autoestima, el autoconcepto, el uso responsable de las redes sociales, la prevención del consumo de sustancias ilícitas y la relevancia de la salud mental, con el objetivo de prevenir la deserción escolar y fortalecer el vínculo entre estudiantes y sus familias.

Asimismo, como parte de las actividades, se realizarán dinámicas de activación física coordinadas por personal operativo, con la finalidad de fomentar hábitos saludables y promover la convivencia entre los asistentes.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la prevención social, el bienestar integral de la comunidad estudiantil y el fortalecimiento de entornos seguros que contribuyan al desarrollo saludable de niñas, niños y adolescentes.