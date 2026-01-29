Secuestran a 10 trabajadores de minera canadiense en Sinaloa; exigen acción de autoridades

Diez trabajadores vinculados a la empresa minera de origen canadiense Vizsla Silver fueron privados de la libertad desde el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, al sur del estado de Sinaloa, de acuerdo con reportes difundidos por organismos del sector minero y familiares de las víctimas.

Según la información disponible, los hechos ocurrieron cuando un grupo armado ingresó al fraccionamiento La Clementina, lugar donde se encontraban hospedados los empleados, y se los llevó por la fuerza. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Las personas privadas de la libertad laboran como ingenieros y personal técnico en proyectos mineros que la empresa Vizsla Silver desarrolla en la región. Hasta el momento, no se ha establecido contacto con ellos ni se han dado a conocer avances oficiales sobre su localización.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México manifestó su preocupación por la privación ilegal de la libertad de los trabajadores y solicitó la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para coordinar acciones que permitan su pronta localización y regreso con bien.

Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su…

Familiares de las víctimas han solicitado apoyo público y han iniciado los trámites correspondientes ante las instancias de procuración de justicia. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

El caso se suma a otros hechos de violencia registrados recientemente en la entidad, lo que ha generado preocupación entre sectores productivos y organizaciones civiles por las condiciones de seguridad en diversas regiones del estado.