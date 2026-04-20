Destino Chihuahua 2027

Por Alberto Montenegro

El próximo año marcará un hito definitorio para las y los chihuahuenses. La sociedad acudirá a las urnas para renovar el Ejecutivo Estatal, los Ayuntamientos y las Diputaciones, y el ambiente político ya comienza a vibrar con intensidad. A lo largo y ancho del estado, las pintas, las “entrevistas” estratégicas y los eventos públicos han trazado una pista clara sobre quiénes serán los protagonistas de la contienda. Es inevitable: el 2027 ya se juega hoy.

El panorama actual sugiere una consolidación del bipartidismo. La lucha por el poder parece centrarse en un duelo directo entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Hasta el momento, no se vislumbran otras fuerzas políticas con posibilidades reales de disputar los cargos de mayor relevancia, lo que polariza la atención en estas dos estructuras.

En las filas de Acción Nacional, la consigna parece ser la unidad total en torno a quien resulte abanderado, con el objetivo primordial de evitar que la llamada “Cuarta Transformación” eche raíces en suelo chihuahuense. Entre los perfiles que resuenan con fuerza para la gubernatura destacan:

Gilberto Loya Chávez: Secretario de Seguridad Pública Estatal.

Marco Antonio Bonilla Mendoza: Presidente Municipal de Chihuahua Capital.

Daniela Álvarez: Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, quien ha ganado una relevancia notable en la escena pública.

Por el flanco de Morena, la estrategia parece decantarse por dos figuras de alto perfil: la Senadora Andrea Chávez Treviño y el actual Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien se mantiene sumamente activo en territorio mediante labor social y eventos de evidente corte proselitista.

Ciudad Juárez, nuestra frontera, presenta un escenario aún más complejo y poblado de aspirantes para presidir el Cabildo Municipal. La lista de perfiles destacados incluye nombres de diversas trayectorias y corrientes:

Gilberto Loya Chávez (PAN)

Ana Carmen Estrada García (MORENA)

Raúl García Ruiz (PAN)

Enrique Serrano Escobar (PRI/COESPO)

Ulises Pacheco Rodríguez (PAN)

Alejandro Pérez Cuéllar (MORENA)

Juan Carlos Loera de la Rosa (MORENA)

Edna Xóchitl Contreras (PAN)

Andrea Chávez Treviño (MORENA)

No hay duda de que todos los mencionados poseen experiencia en la función pública y es legítimo considerar que cualquiera podría alcanzar sus aspiraciones. Sin embargo, la moneda está en el aire y dependerá de las decisiones internas de los comités municipales y las dirigencias de sus partidos.

Como ciudadanos, nuestra tarea es no perderles la pista. Es el momento de evaluar sus cualidades, identificar sus áreas de mejora y, sobre todo, analizar sus resultados actuales. Este año será decisivo para el futuro de Chihuahua. ¿Logrará la 4T conquistar el estado o mantendrá el PAN su bastión en el norte? Nadie tiene una respuesta absoluta en este momento. Lo que sí es un hecho es que la política está en marcha y la responsabilidad de votar de manera informada, alejados del fanatismo y fundamentados en nuestras convicciones y necesidades, recae exclusivamente en nosotros. El juicio crítico debe ser nuestra principal herramienta frente a las promesas de campaña.