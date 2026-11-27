Alán Andrés Romero García recibió el premio como ganador del Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2026, categoría Microvideos, con su producción “Los riesgos de la IA”, en el estado de Durango.

Acompañado por el secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, el joven recibió el galardón en el marco de la ceremonia de arranque de la LXXVII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralorías Estados-Federación (CPCE-F).

El funcionario extendió su felicitación y destacó que este año hubo mayor participación de la juventud chihuahuense, y aseguró que este triunfo es un reconocimiento a quienes, con creatividad y mirada propia, convierten temas actuales en una lección para todo el país.

Añadió que en Gobierno del Estado se seguirá con la apertura de espacios a las y los jóvenes del territorio estatal, con el convencimiento de que su talento mueve a Chihuahua hacia adelante.

Con este premio, que incluye un reconocimiento y un incentivo de 60 mil pesos, Alán Andrés Romero se convirtió en el primer chihuahuense en triunfar en esta categoría. Su talento brilló frente a participantes de todo el país y puso en alto el nombre de la entidad.

En su video, Alán indica que ocho de cada diez personas no logran distinguir entre una grabación auténtica y otra creada con Inteligencia Artificial.

En pantalla, una imagen artificial se transforma poco a poco en el rostro de una persona real, para recordar que hoy la desinformación ya no solo se lee, también se ve.