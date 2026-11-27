En el marco del Programa Institucional de Fomento a la Investigación y Desarrollo (PIFID), organizado por la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica (DGITT) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se llevó a cabo la mesa titulada «Nuevos retos en las publicaciones de las revistas y el acceso abierto».

El evento tuvo lugar el 26 de noviembre a las 10:00 horas en el Auditorio 8 de Marzo, dentro del edificio X del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

La actividad formó parte de la segunda etapa del PIFID, un programa diseñado para fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo del personal académico interesado en ingresar, permanecer o promoverse dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Durante la jornada, se destacó que el programa continuará con mesas de diálogo cada dos meses —rotando las sesiones por los tres institutos restantes y campus—, abordando temas como trayectoria académica, criterios de evaluación del SNII y transferencia tecnológica, con miras a cerrar en mayo y retomar en agosto del próximo año.

La mesa contó con la participación de tres panelistas especialistas: la doctora Nelly Gordillo Castillo, profesora investigadora de la UACJ, jefa del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación y coordinadora de Investigación y Posgrado del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), quien además dirige la Revista Ciencia Vital, Revista de Divulgación Científica de la UACJ; el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Laboratorio de Economía y editor responsable de la revista Nóesis, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, editada por la UACJ; y el doctor Servando Pineda Jaimes, director general de Investigación y Transferencia Tecnológica.

La moderación estuvo a cargo de la doctora Amanda Carrillo Castillo, subdirectora de Investigación en la DGITT.

Durante el evento, las autoridades universitarias coincidieron en que “el conocimiento que no se difunde pierde su valor”.

Por ello, se subrayó la importancia de que las publicaciones científicas de la UACJ cuenten con el apoyo institucional para trascender y generar eco en el ámbito local, nacional e internacional. Asimismo, se reconoció el esfuerzo de la universidad por mantener y fortalecer sus revistas, seis de las cuales ya han sido reconocidas, y se anunció la creación de un equipo dedicado a la parte editorial para impulsar aquellas publicaciones que aún requieren consolidarse.

El doctor Jesús Meza Vega, director del ICSA, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el orgullo que representa para la universidad contar con investigadoras e investigadores cuyos productos han merecido reconocimiento nacional.

Por su parte, la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica de la UACJ, felicitó a la DGITT y a su equipo por el trabajo dedicado en apoyo a los investigadores, y los invitó a seguir participando en las sesiones del programa.

Con esta mesa, el PIFID informó a la comunidad académica sobre los nuevos lineamientos y criterios que impactan en la investigación y en las evaluaciones, al tiempo que promueve el trabajo en equipo y la creación de redes entre pares académicos.

El éxito de los investigadores, coincidieron las autoridades, es el éxito de la Universidad.