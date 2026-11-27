La Fiscalía General del Estado, aseguró una considerable cantidad de droga y dinero en efectivo, durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio del fraccionamiento Abitalia Residencial, en Ciudad Juárez.

Agentes del Ministerio Publico de la Unidad de Daños y Lesiones, de la Fiscalía Zona Norte, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, llevaron a cabo la intervención con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el lugar, aseguraron 5.57 kilogramos de una sustancia química con características propias de la cocaína, distribuida en diversas bolsas, así como 4.825 kilogramos de una sustancia granulosa que será analizada para determinar qué es.

También, se aseguró la cantidad de 5 millones 57 mil pesos en efectivo y 3 mil 177 dólares en billetes de distintas denominaciones, (cantidad preliminar), así como una camioneta de la marca Dodge, Ram, de color gris, modelo 2019.

En el domicilio cateado, fue detenida, quien se identificó como Mónica R. A., de 46 años de edad, por delitos contra la Ley General de Salud y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La mujer detenida, y todo lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de continuar con las indagatorias correspondientes en torno al hallazgo.