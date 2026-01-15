miércoles, enero 14, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Capacita MC a 20 delegaciones municipales, fortalecen estructura territorial con Círculos Ciudadanos
Chihuahua

Capacita MC a 20 delegaciones municipales, fortalecen estructura territorial con Círculos Ciudadanos

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Por www.HBMNoticias.com
Encabezados por Raúl Villalba, secretario estatal de Círculos Ciudadanos, la Fuerza Naranja de Chihuahua llevó acabo la jornada de capacitación para coordinadores municipales de 20 municipios de Chihuahua con el objetivo de fortalecer la organización territorial y la participación social.

Movimiento Ciudadano capacitó a coordinadores del estado de Chihuahua en el modelo de Círculos Ciudadanos, una estrategia que impulsa la participación comunitaria organizada desde lo local.

Durante la jornada de capacitación se coordinaron los esfuerzos para la creación de espacios de diálogo, organización y acción social, donde los ciudadanos pueden involucrarse activamente en las causas de su comunidad.

Asimismo, se presentó la plataforma digital oficial de Círculos Ciudadanos, mediante la cual se trabaja de manera coordinada en toda la entidad.

banner

Raúl Villalba destacó que este modelo fortalece la participación ciudadana organizada, permitiendo que este esfuerzo llegue hasta el último rincón de nuestro norte, consolidando una ciudadanía activa y comprometida.

Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso de seguir construyendo organización social desde la gente y para la gente, en todo el estado de Chihuahua.

You Might Also Like

You may also like

Premian a ganadores del Concurso Nacional de Cultura Turística 2025

Abren Convocatoria 2026 para Diplomado de Chino Mandarín en el Instituto Confucio

Cae pareja con metanfetaminas en Parral

Disputan FGR y Fiscalía de Chihuahua el control de un expediente en...

Rinde protesta Roberto Fierro como integrante del Comité Rector del Sistema Nacional...

Registra NutriChihuahua alta afluencia en comedores en temporada invernal