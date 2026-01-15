Por www.HBMNoticias.com

Encabezados por Raúl Villalba, secretario estatal de Círculos Ciudadanos, la Fuerza Naranja de Chihuahua llevó acabo la jornada de capacitación para coordinadores municipales de 20 municipios de Chihuahua con el objetivo de fortalecer la organización territorial y la participación social.

Movimiento Ciudadano capacitó a coordinadores del estado de Chihuahua en el modelo de Círculos Ciudadanos, una estrategia que impulsa la participación comunitaria organizada desde lo local.

Durante la jornada de capacitación se coordinaron los esfuerzos para la creación de espacios de diálogo, organización y acción social, donde los ciudadanos pueden involucrarse activamente en las causas de su comunidad.

Asimismo, se presentó la plataforma digital oficial de Círculos Ciudadanos, mediante la cual se trabaja de manera coordinada en toda la entidad.

Raúl Villalba destacó que este modelo fortalece la participación ciudadana organizada, permitiendo que este esfuerzo llegue hasta el último rincón de nuestro norte, consolidando una ciudadanía activa y comprometida.

Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso de seguir construyendo organización social desde la gente y para la gente, en todo el estado de Chihuahua.