La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México reconoció el primer lugar obtenido por el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en la categoría de Transformación Digital Gubernamental de los Premios Latam Digital 2026.

Para CONCANACO SERVYTUR, este reconocimiento confirma una ruta correcta: usar la tecnología para reducir trámites, eliminar duplicidades, cerrar espacios a la discrecionalidad y hacer más fácil que las empresas y negocios familiares puedan abrir, operar, cumplir, invertir y generar empleo. La Confederación destacó el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el trabajo institucional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino, para convertir la simplificación administrativa en una política pública con impacto directo en la vida diaria de las personas y de las unidades económicas. “Digitalizar no debe ser subir la burocracia a internet.

Digitalizar debe significar simplificar primero y usar la tecnología para quitar obstáculos. Cada trámite eliminado, cada requisito innecesario que desaparece y cada ventanilla única que avanza significa menos costos y más oportunidades para los negocios familiares de México”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México. Como parte de esta agenda, CONCANACO SERVYTUR trabaja con autoridades federales, estatales y municipales para impulsar la Ventanilla Única de Establecimientos Mercantiles, herramienta clave para reducir trámites relacionados con licencias de funcionamiento, uso de suelo, protección civil, permisos de publicidad, licencias sanitarias, catastro, venta de alcohol e instalación de anuncios.

A la fecha, la Confederación ha entregado 1,914 oficios a presidentas y presidentes municipales para promover esta ruta de simplificación, digitalización y mejora regulatoria desde el territorio, donde se concentran muchas de las cargas que enfrentan diariamente las micro, pequeñas y medianas empresas. CONCANACO SERVYTUR subrayó que la transformación digital debe tener rostro empresarial y territorial.

No basta con modernizar plataformas federales si los negocios familiares siguen enfrentando trámites repetidos, criterios distintos entre municipios, requisitos duplicados o procesos presenciales que elevan costos y desalientan la formalidad. La simplificación administrativa es justicia económica. Un trámite menos puede significar una cortina abierta más; una licencia más rápida puede traducirse en empleos; y una ventanilla única puede ser la diferencia entre permanecer en la informalidad o integrarse plenamente a la economía formal.

La Confederación también destacó que esta agenda fortalece la competitividad de México rumbo a la revisión del T-MEC, la atracción de inversiones, la integración regional y grandes oportunidades económicas como el Mundial 2026, La Gran Escapada y las estrategias de promoción del consumo nacional.

CONCANACO SERVYTUR reiteró su disposición de seguir trabajando de manera coordinada con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaría de Economía, estados, municipios y cámaras empresariales para que la digitalización pública se traduzca en resultados concretos: menos trámites, más formalidad, más inversión, más empleo y más prosperidad compartida. “Cuando simplificamos, fortalecemos a quienes sí quieren cumplir. Y cuando fortalecemos a los negocios familiares, fortalecemos la economía formal de México”, concluyó Octavio de la Torre.