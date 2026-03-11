Robo de medicamento en la clínica 13 del IMSS en Puebla

Durante las primeras horas de este miércoles 11 de marzo de 2026, sujetos desconocidos ingresaron a la Unidad Médica Familiar número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Bugambilias en Puebla, donde robaron medicamento de la farmacia del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, sucedió durante la madrugada, donde al menos tres hombres habrían saltado una de las bardas perimetrales y, tras amagar al guardia de seguridad privada, accedieron al almacén de la farmacia, de donde sustrajeron varias cajas de medicamentos y posteriormente se dieron a la fuga.

Tras el asalto, la atención a los derechohabientes fue suspendida por algunas horas, lo que generó inconformidad entre quienes llegaron temprano a recibir consultas o surtir recetas. Más tarde, el servicio se reanudó de manera normal. El hecho fue reportado al número de emergencias para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Este caso se suma a otros robos registrados recientemente en instalaciones del IMSS en la capital poblana, lo que ha encendido alertas sobre la incidencia creciente de sustracción de medicamentos en unidades de salud pública.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas y continúan las diligencias para identificar a los responsables y recuperar el medicamento robado.