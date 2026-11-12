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Presentan estudiantes de Mercadotecnia sus proyectos académicos

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La explanada del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (ICSA-UACJ) fue sede, este miércoles 11 de noviembre, de la tercera edición de Expomerca, un espacio para compartir el trabajo desarrollado en las aulas por estudiantes del programa de Mercadotecnia.

Durante el encuentro se presentaron proyectos finales de las asignaturas Gestión de Marca, Publicidad y Teoría de la Comunicación y Marketing Social. La actividad permitió dar a conocer a la comunidad universitaria los conocimientos y las propuestas que el alumnado construye como parte de su formación profesional.

Con énfasis en las intervenciones académicas a favor de la comunidad, Expomerca abrió un espacio para mostrar cómo la mercadotecnia puede contribuir a atender necesidades sociales, al tiempo que fortalece la creatividad y la capacidad de comunicación de sus futuros profesionales.

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