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Puntas hechizas, juegos de mesa, imágenes, padacería de cable fueron parte de lo asegurado en nueva revisión en el Cereso No.3

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) inició este miércoles una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Estatal No. 3, ubicado en Ciudad Juárez, con el objetivo de detectar y retirar objetos no permitidos, además de fortalecer las condiciones de gobernabilidad, estabilidad y seguridad al interior del centro penitenciario.

La intervención, se desarrolla en coordinación con autoridades de los dos órdenes de gobierno y cuenta con la presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a fin de supervisar que las acciones se realicen conforme a los procedimientos aplicables y con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El operativo se llevó a cabo en el área 1, módulo 19, 19-A y área 5, realizando revisión a 1334 personas privadas de la libertad y 151 estancias, dando como resultado el aseguramiento de 07 puntas hechizas. Así mismo se retiran objetos considerados como basura (juegos de mesa hechizos, imágenes hechizas, pedacería de cable).

Participaron 100 elementos del Sistema Penitenciario, con seis vehículos oficiales; 32 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), con siete unidades, y 42 elementos de la Guardia Nacional, con dos vehículos oficiales, para un estado de fuerza total de 175 elementos.

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